Folge vom 02.08.2021: ATV Die Reportage - Die Hobbys der Reichen
48 Min. Ab 6
Sie haben Geld und können sich alles leisten. Die Reichen und Schönen vergnügen sich in ihrer Freizeit mit oft schrägen und luxuriösen Aktivitäten. Shoppingtouren mit der goldenen Kreditkarte, die das Herz jedes Verkäufers höher schlagen lassen, zählen zu den klassischen Freizeitbeschäftigungen der Upperclass. Eine ATV Reportage über die schönen Seiten des Lebens.
Produktion:AT, 2005
