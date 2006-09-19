Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Erotikmesse

Folge vom 19.09.2006

ATV Die Reportage besucht die Erotik-Messe "Eros & Amore". Rund 7.000 Besucher:innen zieht dieses Ereignis in die Tennishalle Antonitsch am Ossiacher See. Für 17 Euro werden den Besuchern täglich 25 Shows geboten: Von klassischen Striptease bis zur Hardcore-Dildoshow.

