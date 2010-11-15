Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Polizeischule

Folge vom 15.11.2010
ATV Die Reportage - Polizeischule

ATV Die Reportage

Folge vom 15.11.2010: ATV Die Reportage - Polizeischule

49 Min. Ab 6

Wer zur Polizei will muss nicht nur einen harten Aufnahmetest bestehen, sondern sich auch im Rahmen der Ausbildung als geeignet für den Beruf des Polizisten erweisen. Abgesehen von Rechtswissen wird auch auf psychologische Elemente großen Wert gelegt. ATV Die Reportage hat Polizeischüler auf ihrem Schulalltag begleitet.

