ATVFolge vom 22.02.2010
49 Min.Folge vom 22.02.2010Ab 12

Dort wo jedes Wochenende der Alkohol in Strömen fließt, die Unterhaltungswütigen tanzen bis zum Umfallen und gebaggert und geflirtet wird, ist ihr Arbeitsplatz: ATV Die Reportage begleitet Discobetreiber und Clubbesitzer. Dass das Geschäft mit der Party nicht immer nur Spaß macht, zeigt sich, wenn gesetzliche Auflagen erfüllt werden müssen oder es Ärger mit DJs und Gogos gibt. Trotzdem lohnt sich für manche das Geschäft, sie besitzen eine ganze Kette an Tanzpalästen. Doch die Konkurrenz schläft nicht und die Discobetreiber müssen immer am Puls der Zeit bleiben.

