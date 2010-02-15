ATV Die Reportage - GrenzverkehrJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.02.2010: ATV Die Reportage - Grenzverkehr
49 Min. Ab 16
Etwa 5.000 Österreicher - vorwiegend Männer - fahren jährlich ins Ausland, um dort Sex zu konsumieren. ATV Die Reportage begleitet Sexualforscher Rainer König-Hollerwöger bei seiner Arbeit. Zudem beleuchtet sie die Szene und gibt Einblick in die rechtlichen Aspekte des Sextourismus der Österreicher.
