ATVFolge vom 15.02.2010
49 Min.Folge vom 15.02.2010Ab 16

Etwa 5.000 Österreicher - vorwiegend Männer - fahren jährlich ins Ausland, um dort Sex zu konsumieren. ATV Die Reportage begleitet Sexualforscher Rainer König-Hollerwöger bei seiner Arbeit. Zudem beleuchtet sie die Szene und gibt Einblick in die rechtlichen Aspekte des Sextourismus der Österreicher.

