ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Single Clubs

Folge vom 01.03.2010
ATV Die Reportage - Single Clubs

ATV Die Reportage - Single ClubsJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 01.03.2010: ATV Die Reportage - Single Clubs

48 Min.Folge vom 01.03.2010Ab 6

Egal ob Singleparty, Singlewandern, Singlekochen oder ein Singleseminar – die Suche nach dem richtigen Partner lassen sich viele Singles einiges kosten. ATV die Reportage begleitet fünf Singles bei ihrer Suche nach dem Traumprinzen oder der Traumprinzessin.

