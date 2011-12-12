Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Flugrettung

Folge vom 12.12.2011
Folge vom 12.12.2011: ATV Die Reportage - Flugrettung

48 Min. Ab 12

Sie rücken jeden Tag aus um Leben zu retten. Wenn schnelle Hilfe benötigt wird, kommt die Flugrettung zum Einsatz, um Verletzte und Kranke schnellstmöglich ins Krankenhaus zu transportieren. Dieser Einsatz ist für die Besatzung oft gefährlich, die Nerven sind angespannt. ATV Die Reportage begleitet die Flugretter bei ihrer Arbeit zwischen Leben und Tod.

