Folge vom 15.10.2012: ATV Die Reportage - Skurriles Wohnen
49 Min.
Zimmer, Küche, Kabinett - diese Ansprüche stellen nicht alle Menschen an ihre eigenen 4 Wände. Manch einem genügt eine einsame Höhle als Behausung, andere leben im Camper, wieder andere versuchen im Einklang mit der Natur zu wohnen. ATV Die Reportage hat Menschen aufgesucht, die einen außergewöhnlichen Ort ihr Zuhause nennen.
Produktion:AT, 2005
