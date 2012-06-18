ATV Die Reportage - Neue Gurus Teil 1Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 18.06.2012: ATV Die Reportage - Neue Gurus Teil 1
50 Min.Folge vom 18.06.2012Ab 6
Immer mehr Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen oder nach einem Schicksalsschlag Hilfe brauchen, finden Unterstützung bei Anbietern esoterisch-philosophischer Inhalte. Das Wort "Guru" bedeutet Lehrer, und für die Anhänger sind die charismatischen spirituellen Führer oft unantastbare Erleuchtete. ATV Die Reportage hat Gurus getroffen und begleitet ihre Jünger.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen