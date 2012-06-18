Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Neue Gurus Teil 1

ATVFolge vom 18.06.2012
ATV Die Reportage - Neue Gurus Teil 1

ATV Die Reportage - Neue Gurus Teil 1Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 18.06.2012: ATV Die Reportage - Neue Gurus Teil 1

50 Min.Folge vom 18.06.2012Ab 6

Immer mehr Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen oder nach einem Schicksalsschlag Hilfe brauchen, finden Unterstützung bei Anbietern esoterisch-philosophischer Inhalte. Das Wort "Guru" bedeutet Lehrer, und für die Anhänger sind die charismatischen spirituellen Führer oft unantastbare Erleuchtete. ATV Die Reportage hat Gurus getroffen und begleitet ihre Jünger.

Alle verfügbaren Folgen