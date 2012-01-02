ATV Die Reportage - Silvester in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 02.01.2012: ATV Die Reportage - Silvester in Österreich
48 Min.Folge vom 02.01.2012Ab 12
ATV die Reportage begleitet Einsatzkräfte am Silvesterabend. Nicht für jeden ist Silvester der Tag des Feierns. Der letzte Abend des Jahres ist für viele einer der stressigsten Arbeitstage. Wie Feuerwehr, Polizei und Rettung den Jahreswechsel erleben, zeigt ATV die Reportage.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
