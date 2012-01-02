Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Silvester in Österreich

ATVFolge vom 02.01.2012
ATV Die Reportage - Silvester in Österreich

ATV Die Reportage - Silvester in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 02.01.2012: ATV Die Reportage - Silvester in Österreich

48 Min.Folge vom 02.01.2012Ab 12

ATV die Reportage begleitet Einsatzkräfte am Silvesterabend. Nicht für jeden ist Silvester der Tag des Feierns. Der letzte Abend des Jahres ist für viele einer der stressigsten Arbeitstage. Wie Feuerwehr, Polizei und Rettung den Jahreswechsel erleben, zeigt ATV die Reportage.

Alle verfügbaren Folgen