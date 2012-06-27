Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Österreichische Lösungen in der Wirtschaftskrise

ATVFolge vom 27.06.2012
ATV Die Reportage - Österreichische Lösungen in der Wirtschaftskrise

ATV Die Reportage - Österreichische Lösungen in der WirtschaftskriseJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.06.2012: ATV Die Reportage - Österreichische Lösungen in der Wirtschaftskrise

49 Min.Folge vom 27.06.2012Ab 6

An Österreichs Stammtischen wird fieberhaft über Auswege aus der Krise diskutiert - einige Österreicher haben aber bereits Ideen, wie eine Neuordnung der Gesellschaft funktionieren könnte. ATV Die Reportage hat Menschen besucht, die von manchen als "Spinner" angesehen werden, von anderen als "Visionäre" einer neuen Zeit.

Alle verfügbaren Folgen