ATV Die Reportage
Folge vom 27.06.2012: ATV Die Reportage - Österreichische Lösungen in der Wirtschaftskrise
49 Min.
An Österreichs Stammtischen wird fieberhaft über Auswege aus der Krise diskutiert - einige Österreicher haben aber bereits Ideen, wie eine Neuordnung der Gesellschaft funktionieren könnte. ATV Die Reportage hat Menschen besucht, die von manchen als "Spinner" angesehen werden, von anderen als "Visionäre" einer neuen Zeit.
Produktion:AT, 2005
