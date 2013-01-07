ATV Die Reportage - VersteigerungenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 07.01.2013: ATV Die Reportage - Versteigerungen
In Wien Donaustadt befindet sich die letzte gerichtliche Auktionshalle Österreichs. Hier landet jenes Hab und Gut, das der Gerichtsvollzieher bei seinen Hausbesuchen pfändet. Diesmal werden neben Handys oder TV-Geräten auch 4 Gemälde von Ernst Fuchs versteigert. Die Verlobte des Malerfürsten hat zwar gegen die Zwangsversteigerung geklagt, weil sie meinte, die Bilder gehören ihr, doch die Klage wurde abgeschmettert. Eine der wichtigsten Brieftaubenversteigerungen des Jahres findet jährlich in Kassel statt. Lutz Primes ist Brieftaubenzüchter aus dem Burgenland. Er schlägt diesmal bei Jungtauben zu. Der Preis: je 300,-- Euro. Ein Schnäppchen, denn die teuerste Taube, die hier versteigert wird, kostet an die 5000,- Euro. Der Andrang bei der Versteigerung ist groß. Und wie bei jedem Sport gibt es auch bei den Brieftauben regelmäßig Doping-Kontrollen. Christian Machowetz ist Oldtimer-Sammler. Bei der Versteigerung des Dorotheums in Salzburg will er seine 5 alten Puch-Motorräder loswerden. Und: er will natürlich auch wieder ein neues Spielzeug mit nach Hause nehmen. Das Objekt der Begierde ist ein Rolls Royce mit einem Schätzwert von rund 120.000 Euro. Christian Machowetz’s Limit beim Ersteigern liegt bei 70.000 Euro. Es kommt zum Match zwischen einem Telefonbieter und Christian Machowetz. Wer bekommt am Ende den Zuschlag?