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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Kellergassenfeste

ATVFolge vom 20.08.2021
ATV Die Reportage - Kellergassenfeste

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ATV Die Reportage

Folge vom 20.08.2021: ATV Die Reportage - Kellergassenfeste

49 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 6

Sie sind eine beliebte Tradition in Weinbaugebieten - beim Kellergassenfest öffnen die Winzer ihre Weinkeller, um den Gästen eine Verkostung ihrer besten Tropfen zu ermöglichen. Diese nippen von dem einen oder anderen Weißen oder Roten - und wenn´s schmeckt wird auch mal tiefer in´s Glas geschaut. ATV Die Reportage hat sich dem feucht-fröhlichen Treiben auf traditionellen Kellergassenfesten hingegeben.

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