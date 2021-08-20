ATV Die Reportage - KellergassenfesteJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.08.2021: ATV Die Reportage - Kellergassenfeste
49 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 6
Sie sind eine beliebte Tradition in Weinbaugebieten - beim Kellergassenfest öffnen die Winzer ihre Weinkeller, um den Gästen eine Verkostung ihrer besten Tropfen zu ermöglichen. Diese nippen von dem einen oder anderen Weißen oder Roten - und wenn´s schmeckt wird auch mal tiefer in´s Glas geschaut. ATV Die Reportage hat sich dem feucht-fröhlichen Treiben auf traditionellen Kellergassenfesten hingegeben.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 2019, Season 2023-2024, Season 2024, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 27, Season 38, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 125, Season 172, Season 224, Season 288, Season 2024: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2024: ATV
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