Sie lieben Unwetter! Mit Laptop und Messgeräten ausgerüstet begeben sie sich dorthin, wo Wetterkapriolen zu erwarten sind. Ziel ist es, Sturm und Hagel zu dokumentieren und vor diesen zu warnen. ATV Die Reportage war mit österreichischen Sturmjägern auf abenteuerlicher Fahrt in die Gewitterherde unterwegs.

