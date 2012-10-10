ATV Die Reportage - SturmjägerJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 10.10.2012: ATV Die Reportage - Sturmjäger
Folge vom 10.10.2012
Sie lieben Unwetter! Mit Laptop und Messgeräten ausgerüstet begeben sie sich dorthin, wo Wetterkapriolen zu erwarten sind. Ziel ist es, Sturm und Hagel zu dokumentieren und vor diesen zu warnen. ATV Die Reportage war mit österreichischen Sturmjägern auf abenteuerlicher Fahrt in die Gewitterherde unterwegs.
