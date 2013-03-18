Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 18.03.2013: ATV Die Reportage - Milliardengeschäft Esoterik

Der Glaube versetzt Berge - und spült so manchen Euro in die Kasse der Anbieter esoterischer Artikel und Seminare. Doch welcher Geist steckt tatsächlich hinter den Konzernen, die mit der Hoffnung der Menschen Geld verdienen? ATV Die Reportage folgt dem Boom und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Milliardengeschäfts.

