ATV Die Reportage - Milliardengeschäft EsoterikJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 18.03.2013: ATV Die Reportage - Milliardengeschäft Esoterik
48 Min.Folge vom 18.03.2013Ab 6
Der Glaube versetzt Berge - und spült so manchen Euro in die Kasse der Anbieter esoterischer Artikel und Seminare. Doch welcher Geist steckt tatsächlich hinter den Konzernen, die mit der Hoffnung der Menschen Geld verdienen? ATV Die Reportage folgt dem Boom und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Milliardengeschäfts.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen