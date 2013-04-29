Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Wiederherstellungschirurgie

ATVFolge vom 29.04.2013
ATV Die Reportage - Wiederherstellungschirurgie

ATV Die Reportage - WiederherstellungschirurgieJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 29.04.2013: ATV Die Reportage - Wiederherstellungschirurgie

49 Min.Folge vom 29.04.2013Ab 12

Das Ziel der plastischen Chirurgie ist es, die Körperform und sichtbar gestörte Körperfunktionen wiederherzustellen oder zu verbessern. Dabei werden Eingriffe sowohl aus rein ästhetischen wie auch aus rein funktionalen Gründen durchgeführt. ATV Die Reportage hat Patienten und Ärzte in den Operationssaal begleitet.

Alle verfügbaren Folgen