Folge vom 08.10.2012
Folge vom 08.10.2012: ATV Die Reportage - Sensationsreporter

49 Min. Ab 12

Egal ob Unfall oder Verbrechen - sie sind die ersten am Schauplatz und fotografieren und dokumentieren die Ereignisse. Sensationsreporter haben ihre Quellen und Informanten, die ihnen ermöglichen innerhalb kürzester Zeit vor Ort zu sein. ATV Die Reportage hat sie auf ihrer Suche nach brandheißen Geschichten begleitet.

