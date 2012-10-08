ATV Die Reportage - SensationsreporterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 08.10.2012: ATV Die Reportage - Sensationsreporter
49 Min.Folge vom 08.10.2012Ab 12
Egal ob Unfall oder Verbrechen - sie sind die ersten am Schauplatz und fotografieren und dokumentieren die Ereignisse. Sensationsreporter haben ihre Quellen und Informanten, die ihnen ermöglichen innerhalb kürzester Zeit vor Ort zu sein. ATV Die Reportage hat sie auf ihrer Suche nach brandheißen Geschichten begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen