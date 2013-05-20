ATV Die Reportage - Katastrophenalarm ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.05.2013: ATV Die Reportage - Katastrophenalarm Österreich
49 Min.Folge vom 20.05.2013Ab 6
Was passiert im Fall eines Total-Blackouts? Wie sind die Österreichischen Behörden vorbereitet? Welche Krisenszenarien gibt es? ATV Die Reportage hat bei öffentlichen Stellen und privaten Firmen nachgefragt und herausgefunden, ob Supermärkte, Bankomaten, Gesundheitsversorgung und Information im Falle eines Katastrophenalarms gewährleistet sind - und ab wann der Bürger für sich selbst verantwortlich ist.
Produktion:AT, 2005
