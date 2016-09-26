Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Schlagerkreuzfahrt - Musi auf hoher See

ATVFolge vom 26.09.2016
Folge vom 26.09.2016: ATV Die Reportage - Schlagerkreuzfahrt - Musi auf hoher See

48 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 6

"Musi auf See - Fanreisen" gibt es seit fast 20 Jahren und sind stets ausgebucht. Auch bei der diesjährigen Kreuzfahrt nach Norwegen sind die 500 Plätze schnell vergeben. ATV die Reportage begleitet Fans und Stars eine Woche lang auf See.

