ATV Die Reportage - Schlagerkreuzfahrt - Musi auf hoher SeeJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.09.2016: ATV Die Reportage - Schlagerkreuzfahrt - Musi auf hoher See
48 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 6
"Musi auf See - Fanreisen" gibt es seit fast 20 Jahren und sind stets ausgebucht. Auch bei der diesjährigen Kreuzfahrt nach Norwegen sind die 500 Plätze schnell vergeben. ATV die Reportage begleitet Fans und Stars eine Woche lang auf See.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen