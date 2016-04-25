ATV Die Reportage - WunderheilerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.04.2016: ATV Die Reportage - Wunderheiler
49 Min.Folge vom 25.04.2016Ab 6
ATV Die Reportage hat sich auf die Spur der Wunderheiler begeben, war bei Behandlungen anwesend und porträtiert Menschen die sich durch Methoden wie Exorzismus oder schamanischer Heilreise die Herstellung ihrer Gesundheit erhoffen.
