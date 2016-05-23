ATV Die Reportage - Mobbing - Wenn das Leben zur Hölle wirdJetzt kostenlos streamen
Mobbing macht krank. Nicht selten führen Beleidigungen und Schikanen am Arbeitsplatz oder in der Schule zu Depressionen, Alkoholmissbrauch, sogar Selbstmord. Österreich ist trauriger Mobbing-Spitzenreiter im europäischen Vergleich. Die Opfer werden zunehmend im Internet schikaniert und bloßgestellt. Die Strafverfolgung der Täter ist schwierig. Die Betroffenen leiden oft jahrelang unter den Folgen von Cybermobbing. Eine gesetzliche Definition von Mobbing gibt es in Österreich noch nicht. Ob Mobbing vorliegt, kann immer nur anhand des konkreten Einzelfalls beurteilt werden. Und das kann vor Gericht mitunter Jahre dauern. „ATV die Reportage“ begleitet mehrere Betroffene bei ihrem Kampf gegen Mobbing – sei es in der Schule, im Berufsleben oder im Streit mit Behörden.