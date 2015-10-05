Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 05.10.2015
48 Min.Folge vom 05.10.2015Ab 6

Derzeit gibt es in Österreich rund 1.000 registrierte politische Parteien. Diese Vielfalt ist ein wesentliches Kriterium für Demokratien - so steht es im Innenministerium geschrieben. Von der Männerpartei bis hin zu den Monarchisten ist das Couleur sehr unterschiedlich. Meistens ohne großen Budgets kämpfen die Parteien darum ins Parlament einzuziehen.

