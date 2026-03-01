Unsere ersten AmerikanerJetzt kostenlos streamen
Auf den Spuren der Cherokee
Folge 1: Unsere ersten Amerikaner
39 Min.
Folge vom 01.03.2026
Ab 12
Begleitet uns auf unserer abenteuerlichen Reise durch die unerschlossenen Weiten der USA. Gestartet am Lake House am Lake Secession, fingen wir unsere ersten amerikanischen Karpfen - bevor das große Abenteuer Dale Hollow begann.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12