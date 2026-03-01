Auf den Spuren der Cherokee
Folge 9: Das dicke Ende
22 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
In der letzten Folge der Serie kehrten die Buffalos zurück, begleitet von einer riesigen Schule alter Karpfen. Perfekter Abschluss - schwer fiel die Heimreise, doch eins stand fest: Wir kommen wieder!
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Auf den Spuren der Cherokee
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Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12