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Auf den Spuren der Cherokee

Perfekter Abschluss am Lake Seccession

Just FishingStaffel 1Folge 2vom 01.03.2026
Perfekter Abschluss am Lake Seccession

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Auf den Spuren der Cherokee

Folge 2: Perfekter Abschluss am Lake Seccession

35 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

In der zweiten Folge fanden wir unseren Rhythmus und fingen Fisch auf Fisch. Alles schien perfekt - bis das Unvorhersehbare geschah.

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