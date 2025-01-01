Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Alptraum - Zwei Frauen vermissen ihre 6-Jährigen Söhne!

SAT.1Staffel 12Folge 126
Alptraum - Zwei Frauen vermissen ihre 6-Jährigen Söhne!

Alptraum - Zwei Frauen vermissen ihre 6-Jährigen Söhne!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 126: Alptraum - Zwei Frauen vermissen ihre 6-Jährigen Söhne!

45 Min.Ab 12

Im Zuge der Evakuierung wegen einer Fliegerbombe finden die Polizisten in einem Wohnhaus einen niedergeschlagenen Mann. Panik bricht aus, als der Sohn nicht auffindbar ist! - Nach einem Elternsprechtag steht das Auto eines Lehrers in Flammen. Der Pkw ist mit einer Drohung versehen! - Tropfnass und in Badekleidung betritt ein Paar die Wache: Am See sind sie ausgeraubt worden! Als sie ihre Personalien angeben sollen, stockt der Mann.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen