Alptraum - Zwei Frauen vermissen ihre 6-Jährigen Söhne!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 126: Alptraum - Zwei Frauen vermissen ihre 6-Jährigen Söhne!
45 Min.Ab 12
Im Zuge der Evakuierung wegen einer Fliegerbombe finden die Polizisten in einem Wohnhaus einen niedergeschlagenen Mann. Panik bricht aus, als der Sohn nicht auffindbar ist! - Nach einem Elternsprechtag steht das Auto eines Lehrers in Flammen. Der Pkw ist mit einer Drohung versehen! - Tropfnass und in Badekleidung betritt ein Paar die Wache: Am See sind sie ausgeraubt worden! Als sie ihre Personalien angeben sollen, stockt der Mann.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1