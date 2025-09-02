Illegale Party eskaliert in Beach-ClubJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 134: Illegale Party eskaliert in Beach-Club
Folge vom 02.09.2025
Eine Party endet scheinbar mit einer Alkoholvergiftung für die Jugendlichen. Doch der Zustand der Gäste hat einen weit bedrohlicheren Hintergrund. - Eine Frau stellt sich: Sie hat beim Bogenschießen einen Menschen getötet! Doch auch ihr Freund will der Mörder gewesen sein. Aber wo ist die Leiche? - Nur mit Not können die Beamten im Auto einem herrenlosen Kinderwagen ausweichen. Auf der Suche nach der Mutter stoßen sie auf eine dunkle Familientragödie.
