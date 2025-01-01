Internet-Liebe - Alles nur fake?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 144: Internet-Liebe - Alles nur fake?
44 Min.Ab 12
Nach monatelangem Chatten mit Ukrainerin Olga freut sich Florian auf das erste Date mit ihr. Doch am Treffpunkt entdeckt er nur eine Papierrose, die zu einem Sexshop führt - Ein mit Skalpellen gespickter Blumenstrauß alarmiert eine junge Frau. Bei der Suche nach dem Täter decken die Beamten etliche Familiengeheimnisse auf. - Margit macht sich Sorgen um ihre Mutter, die sich trotz einer bevorstehenden Bombenentschärfung immer noch im Bürogebäude befindet.
