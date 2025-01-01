Auf Streife
Folge 136: Auto-Raub mit Baby an Bord
45 Min.Ab 12
Auto samt Baby abgeschleppt! Eine junge Mutter fällt auf einen vermeintlichen Pannenhelfer herein, der nun ihr Kind in seiner Gewalt hat. - Gefährliche Beißattacke vor der Wache: Eine aggressive 28-Jährige verhält sich wie ein tollwütiger Hund und schnappt zu! - Auf der Suche nach ihrer vermissten Tochter wird eine verzweifelte Mutter mit drastischen Mitteln an ihrem Vorhaben gehindert.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1