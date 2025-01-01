Lebensrettender SchnappschussJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 150: Lebensrettender Schnappschuss
44 Min.Ab 12
Schock-Posting einer Minderjährigen, die blutend am Steuer eines Autos sitzt. Sowohl die Eltern als auch der Beamte sind von der Story hinter dem Schnappschuss entsetzt. - Ein mit Rizinussamen vergifteter Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei forscht anhand eines mysteriösen Dickpics nach dem überraschenden Tatmotiv. - Eindringlicher Anruf eines 35-Jährigen: Er wurde in eine isolierte Truhe gesperrt, weiß aber nicht wo und die Luft wird knapp ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1