SAT.1Staffel 12Folge 139
45 Min.Ab 12

Ein verunglücktes Auto wirft Fragen auf: Das Fahrzeug wurde von einem anderen gerammt, doch von den Fahrern fehlt jede Spur. Die Beamten finden heraus, dass am Steuer des Unfallwagens der Neffe ihres Kollegen Martin Fuchs gesessen hat. Für den Polizisten beginnt der vielleicht dramatischste Fall seiner Karriere. - Eine 18-Jährige verbringt die Nacht in ihrem Auto vor der Polizeiwache. Der Teenie ist nicht nur verletzt, sondern auch schwanger!

