SAT.1Staffel 12Folge 141
Folge 141: Flohmarktstand mit blutiger Babykleidung

44 Min.Ab 12

Auf einem Campingplatz sorgen blutige Babysachen für Panik. Dort kommt es schließlich zu einer Befreiungsaktion, die selbst die Beamten schockiert - Ein Mann wurde auf einem Parkplatz brutal zusammengeschlagen. Schließlich bringt ein Handyfoto des Opfers die Beamten auf eine heiße Spur - Eine junge Frau steht unter Verdacht, mitten in der Nacht mit einer Rikscha eine Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen zu haben.

