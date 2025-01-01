Flohmarktstand mit blutiger BabykleidungJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 141: Flohmarktstand mit blutiger Babykleidung
44 Min.Ab 12
Auf einem Campingplatz sorgen blutige Babysachen für Panik. Dort kommt es schließlich zu einer Befreiungsaktion, die selbst die Beamten schockiert - Ein Mann wurde auf einem Parkplatz brutal zusammengeschlagen. Schließlich bringt ein Handyfoto des Opfers die Beamten auf eine heiße Spur - Eine junge Frau steht unter Verdacht, mitten in der Nacht mit einer Rikscha eine Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1