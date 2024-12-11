Dunkle Prophezeiung auf der WacheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 135: Dunkle Prophezeiung auf der Wache
44 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Kurz nachdem ein selbsternannter Seher die Wache betreten hat, werden die Polizisten von biblischen Plagen heimgesucht! - Ein Zeuge beobachtet, wie eine Frau aus ihrem Auto gezerrt und entführt wird. Ist der Täter ein Ex-Häftling, der eine offene Rechnung begleichen will? Den Beamten rennt die Zeit davon. - Ein Erpresser gibt vor, die Ware eines Getränkemarkts vergiftet zu haben. Als der Praktikant des Ladens zusammenbricht, herrscht Alarmstufe Rot!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, ANGST
Copyrights:© SAT.1