Auf Streife

SAT.1Staffel 12Folge 137vom 25.11.2024
Folge 137: Diamanten im Taxi

44 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Ein Taxifahrer entdeckt im Taxi eine Tortenschachtel mit gestohlenen Diamanten. Mit präziser Ermittlungsarbeit kommen die Beamten Unglaublichem auf die Spur. - Lebensgefährliche Fallen im Wald halten die Polizisten in Atem. Mit Hochdruck machen sie sich an die Arbeit, um unsagbaren Schaden zu verhindern. - Ein Routineeinsatz gerät aus den Fugen, als die Ermittler im Keller eines Hauses auf menschliche Abgründe stoßen.

