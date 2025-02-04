Der vermeintliche PrügelfreundJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 165: Der vermeintliche Prügelfreund
44 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Eine Frau behauptet, von ihrem Freund geschlagen worden zu sein. Doch der bereits wegen Körperverletzung vorbestrafte Mann leugnet die Anschuldigung. - In einem Kiosk wird eine 13-jährige Diebin gemeldet. Die Beamten ahnen nicht, dass hinter ihrer Tat eine emotionale Geschichte steckt. - Ein junger Mann glaubt von seiner flüchtigen Partybekanntschaft, von der zunächst jede Spur fehlt, beklaut worden zu sein. Doch die finale Rekonstruktion der Partynacht zeigt etwas anderes.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1