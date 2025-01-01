Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

15-jähriger greift Lebensgefährten der Mutter mit Messer an

SAT.1Staffel 3Folge 19
15-jähriger greift Lebensgefährten der Mutter mit Messer an

Auf Streife

Folge 19: 15-jähriger greift Lebensgefährten der Mutter mit Messer an

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von einer verzweifelten Mutter gerufen. Ihr Sohn hat sie ausgesperrt und streitet sich in der Wohnung mit ihrem Lebensgefährten. Den Beamten gelingt es zunächst die Gemüter zu beruhigen, doch als sie wegfahren wollen, steht die Frau mit blutverschmierten Händen vor ihnen. Danach meldet ein Tourist der Polizei, dass er gerade von zwei Straßenkünstlern bedroht wurde, weil er die 15 Euro für ein gemeinsames Foto nicht zahlen wollte ...

