Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Jungs überfallen Kiosk und flüchten

SAT.1Staffel 3Folge 6
Jungs überfallen Kiosk und flüchten

Jungs überfallen Kiosk und flüchtenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 6: Jungs überfallen Kiosk und flüchten

44 Min.Ab 12

Ein Kioskbesitzer beobachtet, wie sein Kiosk von drei maskierten Männern ausgeraubt wird. Die Polizisten treffen rechtzeitig ein und können einen der Täter festnehmen. Als sie ihm die Maske vom Gesicht ziehen, staunt der Geschädigte nicht schlecht. Danach läuft ein Mann in einem Parkhaus vor ein Auto und bricht sich das Bein. Der Fahrer meldet den Unfall sofort der Polizei. Während der Befragung will der Verletzte schnell weg und verzichtet sogar auf eine Anzeige ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen