Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Stinktier Attentat

SAT.1Staffel 3Folge 17
Das Stinktier Attentat

Das Stinktier AttentatJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 17: Das Stinktier Attentat

45 Min.Ab 12

Der Besitzer eines italienischen Restaurants ruft die Polizei, weil er seinen Konkurrenten anzeigen will. Er ist davon überzeugt, dass dieser ein Stinktier und Ratten bei ihm ausgesetzt hat, um ihn in den Ruin zu treiben. Ist der Beschuldigte der wahre Täter? Im Anschluss ist ein Autofahrer überzeugt, Opfer zweier falscher Polizisten geworden zu sein. Er wurde von den Herren zu einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro verdonnert, das er ihnen bar auszahlen sollte. Irrt sich der Mann?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen