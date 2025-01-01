Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Alzheimer erkrankter greift Bauer mit Mistgabel an

SAT.1Staffel 3Folge 13
Alzheimer erkrankter greift Bauer mit Mistgabel an

Alzheimer erkrankter greift Bauer mit Mistgabel anJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 13: Alzheimer erkrankter greift Bauer mit Mistgabel an

45 Min.Ab 12

Die Frau eines Bauern ruft die Polizei, weil ihr Mann im Kuhstall von einem Fremden mit einer Mistgabel bedroht wird. Als die Polizisten eintreffen, hat der Angreifer sich verschanzt. Was stimmt nicht mit ihm? Kurz darauf findet ein Karatemeister bei seinem Schüler ein Tütchen Cannabis und ruft die Polizei. Die Beamten fahren den Jungen nach Hause und dieser gelobt Besserung. Doch schon am selben Abend müssen ihm die Polizisten erneut einen Besuch abstatten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen