Alzheimer erkrankter greift Bauer mit Mistgabel anJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 13: Alzheimer erkrankter greift Bauer mit Mistgabel an
45 Min.Ab 12
Die Frau eines Bauern ruft die Polizei, weil ihr Mann im Kuhstall von einem Fremden mit einer Mistgabel bedroht wird. Als die Polizisten eintreffen, hat der Angreifer sich verschanzt. Was stimmt nicht mit ihm? Kurz darauf findet ein Karatemeister bei seinem Schüler ein Tütchen Cannabis und ruft die Polizei. Die Beamten fahren den Jungen nach Hause und dieser gelobt Besserung. Doch schon am selben Abend müssen ihm die Polizisten erneut einen Besuch abstatten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1