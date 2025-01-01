Auf Streife
Folge 166: Verlass mich nicht
45 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird von ihrem Exfreund mit einem Messer verletzt und bedroht. Die Beamten müssen das Beziehungsdrama auflösen. - Auf einer entgleisten Hausparty wird eine Designerhandtasche geklaut. Doch der Dieb überführt sich wenig später selbst. - Ein ausparkender Rentner fährt einen betrunkenen Radfahrer um, der nun baren Schadensersatz fordert. Die Beamten müssen ermitteln, auf wessen Kappe der Unfall tatsächlich geht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1