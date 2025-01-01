Auf Streife
Folge 57: Die Laserpointer-Attacke
44 Min.Ab 12
Ein Rentner erwartet die Polizei am späten Abend an einer Raststätte. Er erzählt, dass er gerade während der Fahrt von einem Lichtstrahl vom Fahrbahnrand geblendet worden sei und deshalb fast einen Unfall gebaut habe. Was steckt hinter dem ominösen Phänomen? Wenig später werden die Beamten zu einem Autounfall gerufen. Beide Beteiligten streiten ab, Schuld an dem Zusammenprall zu sein. Doch die geschulten Beamten merken schnell, dass sich einer der Fahrer merkwürdig verhält.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
