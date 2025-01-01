17-jähriger sorgt für PolizeieinsatzJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 7: 17-jähriger sorgt für Polizeieinsatz
45 Min.Ab 12
Eine Mutter ruft die Polizei, weil sie in der Jackentasche eines Freundes ihrer Tochter ein Springmesser gefunden hat. Kurz zuvor hatte der Junge geäußert, dass er sich an ein paar Mitschülern rächen will. Danach beobachtet eine Frau, wie zwei Umzugshelfer das Haus ihrer Nachbarn leer räumen. Besorgt ruft sie die Polizei, denn sie weiß, dass das Paar derzeit im Urlaub ist und definitiv keinen Umzug plant.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1