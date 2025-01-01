Auf Streife
Folge 97: Verliebt in den Priester
45 Min.Ab 12
Der neue Pastor wird von einer psychisch kranken Stalkerin heimgesucht. Können die Beamten die "besessene" Frau zurechtweisen? Ein Siebenjähriger ruft die Polizei zu einem Getränkemarkt, in dem seine ausländische Mutter zu Boden geschlagen wurde. Wer steckt hinter dieser unfassbar brutalen Tat?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1