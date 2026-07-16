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Aufschneider

Aufschneider (1/2)

ORF1Staffel 1Folge 3vom 16.07.2026
Aufschneider (1/2)

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Aufschneider

Folge 3: Aufschneider (1/2)

86 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Die zweiteilige Krimikomödie "Aufschneider" erzählt mit schwarzem Humor vom skurrilen Alltag in einem kleinen Krankenhaus: Der verschrobene Pathologiechef Prof. Dr. Fuhrmann stellt den stillen Arzt Winkler als Assistenten ein, der Patienten lieber meidet. Gleichzeitig zieht Tochter Feli zu ihrem Vater, um dem neuen Freund ihrer Mutter zu entkommen – ausgerechnet Fuhrmanns Erzfeind Dr. Böck. Als Feli Interesse an Winkler entwickelt, geraten Familie und Klinik endgültig ins Chaos. Besetzung: Josef Hader (Fuhrmann) Oliver Baier (Dr. Böck) Ursula Strauss (Karin Fuhrmann) Pia Hierzegger (Dr.Wehninger) Tanja Raunig (Feli Fuhrmann) Manuel Rubey (Winkler) Georg Friedrich (Moritz) Raimund Wallisch (Max) Meret Becker (Bestattungsunternehmerin) Simon Schwarz (Dir. Hollender) Murali Perumal (Indischer Taxifahrer) Josef Kukla (Vater Wehninger) Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko, Josef Hader Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer

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