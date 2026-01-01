Aufschneider
1 StaffelAb 12
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Aufschneider
Prof. Dr. Fuhrmann (Josef Hader) engagiert einen neuen Assistenten. Winkler (Manuel Rubey), ein stiller, fast schüchterner Arzt. Fuhrmanns Tochter Feli (Tanja Raunig) wiederum möchte sich den neuen Lover ihrer Mutter ersparen und zieht kurz entschlossen zu ihrem Vater. Der neue Lover von Karin Fuhrmann (Ursula Strauss) ist ausgerechnet Primar Dr. Böck (Oliver Baier), Prof. Fuhrmanns bevorzugtes Hassobjekt. Feli hat recht bald ein Auge auf den neuen Mitarbeiter in der Pathologie geworfen, was ihr Vater nur schwer verkraftet.
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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