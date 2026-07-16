Aufschneider
Folge 4: Aufschneider (2/2)
Im Mittelpunkt steht erneut Pathologiechef Fuhrmann, dessen Alltag zwischen schwarzem Humor, familiären Spannungen und Krankenhauschaos pendelt. Während Kollegin Dr. Wehninger ihren verstorbenen Vater heimlich aus der Pathologie holt, eskaliert Fuhrmanns Konflikt mit Dr. Böck weiter. Gleichzeitig entdeckt Assistent Winkler einen illegalen Handel mit Hornhäuten Verstorbener – und bringt damit einige Kollegen gegen sich auf. Besetzung: Josef Hader (Fuhrmann) Oliver Baier (Dr. Böck) Ursula Strauss (Karin Fuhrmann) Pia Hierzegger (Dr.Wehninger) Tanja Raunig (Feli Fuhrmann) Manuel Rubey (Winkler) Georg Friedrich (Moritz) Raimund Wallisch (Max) Meret Becker (Bestattungsunternehmerin) Simon Schwarz (Dir. Hollender) Murali Perumal (Indischer Taxifahrer) Josef Kukla (Vater Wehninger) Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko, Josef Hader Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer
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