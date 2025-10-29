Auftragskiller gesucht
Folge 11: Krokodilstränen
41 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Ein 26-jähriges Escort namens Dalia Dippolito macht Schlagzeilen, als sie verdächtigt wird, den Mord an ihrem Ehemann Mike in Auftrag gegeben zu haben.
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. and Wolf Reality, LLC.
