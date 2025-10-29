Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auftragskiller gesucht

Krokodilstränen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 11vom 29.10.2025
Krokodilstränen

Auftragskiller gesucht

Folge 11: Krokodilstränen

41 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Ein 26-jähriges Escort namens Dalia Dippolito macht Schlagzeilen, als sie verdächtigt wird, den Mord an ihrem Ehemann Mike in Auftrag gegeben zu haben.

