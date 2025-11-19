Gefangen in einem AlbtraumJetzt kostenlos streamen
Auftragskiller gesucht
Folge 14: Gefangen in einem Albtraum
41 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Nach einer Scheidung und einem beruflichen Tiefschlag schmiedet ein Mann einen tödlichen Racheplan an dem vermeintlichen Verursacher seiner Probleme. Die Polizei ergreift außergewöhnliche Methoden, um dem Bösewicht das Handwerk zu legen.
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. and Wolf Reality, LLC.
