Gefangen in einem Albtraum

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 14vom 19.11.2025
41 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Nach einer Scheidung und einem beruflichen Tiefschlag schmiedet ein Mann einen tödlichen Racheplan an dem vermeintlichen Verursacher seiner Probleme. Die Polizei ergreift außergewöhnliche Methoden, um dem Bösewicht das Handwerk zu legen.

Kabel Eins Doku
