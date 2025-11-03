Aus dem Rahmen: Das Jüdische Museum WienJetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 13: Aus dem Rahmen: Das Jüdische Museum Wien
46 Min.Folge vom 03.11.2025
Karl Hohenlohe begibt sich für "Aus dem Rahmen" auf die Spuren des jüdischen Wiens und besucht anlässlich des 130-jährigen Bestehens das Jüdische Museum Wien. Kunstvermittlerin Hannah Landsmann führt durch die Ausstellung in der Dorotheergasse, gewährt Eintritt ins Museumsarchiv und gibt Einblicke in die jüdische Kultur. Ein Spaziergang durch die Wiener Innenstadt auf den Spuren des mittelalterlichen Wien führt zum Judenplatz, wo Museumsdirektorin Barbara Staudinger die rund 800-jährige Geschichte des Judentums in Wien lebendig werden lässt. Bildquelle: ORF/Clever Contents
