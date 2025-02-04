Aus dem Rahmen: Das römische WienJetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 6: Aus dem Rahmen: Das römische Wien
Rund um das römische Heerlager Vindobona entwickelte sich vor zwei Jahrtausenden die erste Siedlung des späteren Wien. Am sogenannten Donaulimes gelegen, der Befestigung des römischen Reiches nach Norden, war Wien über Jahrhunderte eine wichtige Garnisonsstadt. Das militärische Lager wurde von der Donau, dem Tiefen Graben, der Naglergasse und dem Graben sowie der Rotenturmstraße begrenzt. Auch wenn seither viel Zeit vergangen ist, zeichnen sich die damaligen Straßenverläufe nach wie vor im Stadtbild ab. Und unter der Erde ruhen zahlreiche Erinnerungen an diese römische Epoche, die die Stadtarchäologie laufend neu entdeckt und birgt. Karl Hohenlohe hat sich für diese Folge der Museumsreihe "Aus dem Rahmen" auf die Spur des römischen Wien gemacht und unter anderem das Römermuseum auf dem Hohen Markt besucht. Bildquelle: ORF/Clever Contents
